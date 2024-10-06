الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيدان و25 جريحا في الغارة المعادية التي استهدفت منطقة كيفون في جبل لبنان منذ بعض الوقت

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :