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الاعلام العبري: سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في كرميئيل

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

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