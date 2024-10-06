عمليات المقاومة تكبد الاحتلال الصهيوني خسائر هائلة + فيديو

العالم - لبنان

وبدأت المقاومة فجر اليوم الأحد مجموعة من عملياتها الهدامة للإحتلال و جيشه وفقا للآتي..

12:10 من اليوم الأحد

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏قوة من جنود العدو الإسرائيلي بقذائف ‏المدفعية حين محاولتها التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا، وأجبرتها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

12:30 من فجر الأحد

استهدفت قوات المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وأصابوه إصابة دقيقة.

12:35 من فجر الأحد

تكبدت جنود العدو الإسرائيلي بخسائر فادحة في مستعمرة المنارة ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة للمقاومة، مصابين بإصابات دقيقة.

12:45 من فجر الأحد

كما أهزمت المقاومة محاولة قوات العدو الإسرائيلي في إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في مستعمرة المنارة، بصلية صاروخية.

01:55 من بعد الظهر

تفرقت تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية من جانب قوات المقاومة الأبطال. ‏

02:00 من بعد الظهر

تم استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية ‏صاروخية للمقاومة. ‏

02:35 من بعد الظهر

شن المقاومون الهجوم على موقع حدب يارين بالاسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

03:00 من بعد الظهر

تم استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في خلة شعيب شرقي بلدة بليدا بقذائف ‏المدفعية.

03:40 من بعد الظهر

قصفت المقاومة تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة برعام بصلية صاروخية، ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

01:45 من بعد ظهر اليوم

شنت المقاومة هجوما جويا ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة (7200) للصيانة والتأهيل جنوب مدينة حيفا ‏وأصابت أهدافها بدقة

كما قصفت، تجمعا لجنود العدو في مستعمرة معلوت ترشيحا بصلية صاروخية.

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07:00 من مساء اليوم

نفذت المقاومة عملية ضى قوات العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

08:30 من مساء

تم قصف تجمعا لقوات العدو في مستعمرة كفر جلعادي بصلية صاروخية.

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