عمليات المقاومة تكبد الاحتلال الصهيوني خسائر هائلة + فيديو

العالم - لبنان
وبدأت المقاومة فجر اليوم الأحد مجموعة من عملياتها الهدامة للإحتلال و جيشه وفقا للآتي..
12:10 من اليوم الأحد
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة من جنود العدو الإسرائيلي بقذائف المدفعية حين محاولتها التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا، وأجبرتها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
12:30 من فجر الأحد
استهدفت قوات المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وأصابوه إصابة دقيقة.
12:35 من فجر الأحد
تكبدت جنود العدو الإسرائيلي بخسائر فادحة في مستعمرة المنارة ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة للمقاومة، مصابين بإصابات دقيقة.
12:45 من فجر الأحد
كما أهزمت المقاومة محاولة قوات العدو الإسرائيلي في إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في مستعمرة المنارة، بصلية صاروخية.
01:55 من بعد الظهر
تفرقت تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بصلية صاروخية من جانب قوات المقاومة الأبطال.
02:00 من بعد الظهر
تم استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية للمقاومة.
02:35 من بعد الظهر
شن المقاومون الهجوم على موقع حدب يارين بالاسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
03:00 من بعد الظهر
تم استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في خلة شعيب شرقي بلدة بليدا بقذائف المدفعية.
03:40 من بعد الظهر
قصفت المقاومة تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة برعام بصلية صاروخية، ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
01:45 من بعد ظهر اليوم
شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة (7200) للصيانة والتأهيل جنوب مدينة حيفا وأصابت أهدافها بدقة
كما قصفت، تجمعا لجنود العدو في مستعمرة معلوت ترشيحا بصلية صاروخية.
VS
VS
07:00 من مساء اليوم
نفذت المقاومة عملية ضى قوات العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.
08:30 من مساء
تم قصف تجمعا لقوات العدو في مستعمرة كفر جلعادي بصلية صاروخية.
VS
VS