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المقاومة الإسلامية في لبنان تتبنى قصف مستوطنة كرمئيل بالجليل الأوسط بصلية صاروخية

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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