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الاعلام العبري: نحو 25 صاروخا أطلق من لبنان في الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه الجليل الأعلى

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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