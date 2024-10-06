الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

اذاعة جيش الاحتلال: اصابات مباشرة لمبان في كرمئيل ودير الأسد بعد إطلاق نحو 25 صاروخا من لبنان

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :