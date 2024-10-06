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موقع نور نيوز: إلغاء الرحلات الجوية في إيران يعد تمهيدا لرد إيراني قاس واستهداف 35 موقعا استراتيجيا في الكيان الإسرائيلي إن قام بأي خطوة شريرة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

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