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وكالة إيرنا الرسمية: إصدار قرار بعودة الرحلات الجوية في مطارمهرآباد الداخلي ومطار إمام خميني للرحلات الخارجية بالعاصمة طهران إلى حالتها الطبيعية

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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