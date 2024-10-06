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إطلاق رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية وصفارات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها شمال فلسطين المحتلة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

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