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مصادر عبرية: سقوط صواريخ بشكل مباشر على مطعم بحيفا ويوجد عدد من الإصابات

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

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