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مراسل العالم: أعمدة الدخان تتصاعد في مدينة حيفا بعد رشقة صاروخية أطلقت من لبنان

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

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