الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أمين عام حركة الجهاد الإسلامي: كنا جنبا إلى جنب مع أخواننا في حركة حماس قتالا في الميدان وموقفا موحدا من كل قوى المقاومة في المفاوضات

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :