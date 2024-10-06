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أمين عام حركة الجهاد الإسلامي: التحية لإخواننا في العراق الذين يقدمون كل استطاعتهم من أجل مساندة الشعب الفلسطيني

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

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