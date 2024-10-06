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قناة 14 العبرية: نجمة داود الحمراء نقلت إصابة بحالة خطيرة جراء سقوط صواريخ في طبريا

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

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