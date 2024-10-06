بالفيديو...حزب الله: إطلاق صلية من صواريخ فادي "1" على جنوب حيفا

العالم-لبنان

وقالت في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية في الساعة 23:20 من مساء الأحد عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي "1" على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".

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وأضاف البيان: "إن المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير".