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جيش الاحتلال: اعترضنا هدفا جويا كان في طريقه نحو "إسرائيل" من جهة الشرق

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

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