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10 إصابات بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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