الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات بينهم صحفيون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :