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صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى خشية تسلل طائرات مسيرة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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