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وسائل إعلام إسرائيلية: بعد دوي صفارات الإنذار جنوب تل أبيب يبدو أن هناك محاولة اعتراض طائرة مسيرة قادمة من اليمن

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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