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مصادر فلسطينية: إستشهاد فلسطيني على يد جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم منزله وضربه في دورا جنوب الخليل

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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