الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

اطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :