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استشهاد مسن اثر اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام منزله بالخليل

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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