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مصادر فلسطينية: مستوطنون يتظاهرون امام مقر اقامة نتنياهو في القدس المحتلة وسط مطالبات بعقد صفقة تبادل للاسرى

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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