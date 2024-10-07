الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس:كتائب القسام تقصف موقع "صوفا" العسكري وتحشدات العدو بمعبر رفح البري وقرب مغتصبة "حوليت ومركز عمليات موقع "كرم ابو سالم" بصواريخ رجوم

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :