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مصادر فلسطينية: قصف مدفعي عنيف يستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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