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كتائب القسام تستهدف موقع صوفا العسكري وتحشدات الاحتلال في معبر رفح ومركز عمليات موقع كرم ابوسالم بصواريخ رجوم

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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