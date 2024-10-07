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حسب التقديرات كم ستكلف إعادة إعمار غزة وكم سنة؟

حسب التقديرات كم ستكلف إعادة إعمار غزة وكم سنة؟
الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

صرح السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل بأن إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 7 أو 8 سنوات، وستكلف اكثر من 90 مليار دولار، حسب التقديرات المتواضعة للأمم المتحدة.

العالم _ أوروبا

وقال السفير في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر يوم الاثنين، إن "السلطة الفلسطينية يجب أن تكون قادرة على إعادة إعمار غزة، في المرحلة الحالية وما بعد العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأضاف: " يجب على السلطة الفلسطينية ان تقوم بالتحضير لمؤتمر دولي بشأن إعادة إعمار غزة، التي ستكلف، حسب التقديرات الأكثر تواضعا للأمم المتحدة، اكثر من 90 مليار دولار. وتابع بالقول انه ستتطلب إعادة إعمار البنية التحتية 7 أو 8 سنوات" حسب التقديرات.

وأكد عبد الحفيظ نوفل أنه من الضروري عقد مؤتمر دولي للمانحين حول إعادة إعمار غزة بشكل عاجل، مضيفا أن هذا المؤتمر لن يعقد إن لم تكن هناك رؤية واضحة لنهاية العدوان على غزة.

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