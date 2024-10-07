الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

القسام تستهدف موقع صوفا العسكري وتحشدات الاحتلال بمعبر رفح ومركز عمليات موقع كرم ابوسالم بصواريخ رجوم

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :