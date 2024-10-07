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الاحتلال يقر بإصابة 4576 جنديا بينهم 696 بحالة حرجة منذ 7 اكتوبر العام الماضي

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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