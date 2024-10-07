صبيحة ذكرى طوفان الاقصى..كتائب القسام تدك مواقع الاحتلال

العالم _ فلسطين

وقالت كتائب القسام إنها قصفت موقع "صوفا" العسكري وتحشدات العدو في معبر رفح البري وقرب مغتصبة "حوليت" ومركز عمليات موقع "كرم أبو سالم" العسكري بعدد من صواريخ "رجوم" عيار 114 ملم.

وفي مثل هذا اليوم (7 اكتوبر2023) تمكن مجاهدو القسام من اختراق الخط الزائل والسيطرة على المواقع العسكرية ومغتصبات الغلاف حول قطاع غزة وأوقعوا جنود العدو وقطعان المغتصبين بين قتيل وجريح وأسير.

وامس الاحد تمكن مجاهدو القسام في عملية مركبة. من تفجير عبوة شديدة الانفجار في دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" حولها عدد من الجنود، واستهداف مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى قرب ستوديو سلطان شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في شارع البنات شرق بيت حانون شمال قطاع غزة وفّجروا عدد من العبوات الأرضية في ناقلة جند صهيونية وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقًا في قوة صهيونية قوامها 10 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الحاووز التركي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش بدأ هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول قبل عام.



وسبق أن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يهاجم أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة.



كما استهدفت طائرات الاحتلال المروحية شمال مخيم البريج وسط القطاع الذي تعرض لقصف مدفعي عنيف.



وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف في محيط شارع صلاح الدين قرب مدخل شركة الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات.



كما أعلن جيش الاحتلال أنه بدأ اليوم مناورة عسكرية في منطقة الجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال ارتكب 3654 مجزرة في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وأضاف، أن 25973 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما نتيجة حرب الإبادة، كما أخرج الاحتلال 34 مستشفى و80 مركزا صحيا عن الخدمة.



واستهدف 162 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف منذ بدء حرب الإبادة.