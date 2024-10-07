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قائد الثورة الاسلامية في ذكرى عملية طوفان الاقصى: العملية اعادت الكيان الصهيوني 70 عاما الى الوراء

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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