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مصادر فلسطينية: اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان ودوي صفارات الانذار في الجليل الاعلى شمال فلسطين المحتلة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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