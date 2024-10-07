الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية اللبنانية تعلن استهداف مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :