الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :