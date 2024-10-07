الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس في ذكرى عملية طوفان الاقصى: جرائم الاغتيال التي ينفذها الاحتلال لرموز وكوادر المقاومة تزيدنا قوة وصلابة واصرارا على مواجهة الاحتلال حتى دحره

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :