الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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حماس : تهاوت كل الاكاذيب والدعاية السيوداء التي سوقها الاحتلال ضد شعبنا ومقاومتنا وتبين زيفها

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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