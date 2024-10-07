الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس : نثمن ونقدر عاليا جهاد وتضحيات اخواننا في حزب الله وانصار الله في اليمن والمقاومة الاسلامية في العراق

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :