الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: طائرات الاحتلال تشن غارات على اطراف بلدتي الحلوسية وبدياس في صور جنوبي لبنان

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :