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هاآرتس :في 7 اكتوبر انهارت منظومة الجيش الاسرائيلي في غضون دقائق

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

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