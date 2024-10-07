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في الذكرى الاولى لـ7 اكتوبر.. تواصل العدوان على قطاع غزة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم انه منذ ساعات الصباح الاولى لم تتوقف قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة وطائراته الحربية عن استهداف وقصف مدفعي عنيف للقطاع.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان شمال القطاع يشهد غارات عنيفة من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية، حيث تم استهداف منزل لعائلة فسلطينية في منطقة الصفطاوي.

وتابع انه المناطق الجنوبية الشرقية لقطاع غزة تحديدا حي الزيتون ومحيط الكلية الجامعية ومحور نتساريم شهدت عملية نسف وتدمير للمربعات السكنية منذ ساعات الصباح.

واشار الى تواصل القاء قوات الاحتلال الاسرائيلي القذائف المدفعية في مدينة غزة بالمناطق الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية والمحافظة الوسطى. مبينا انه هناك عملية استهداف لخيم النازحين في مستشفى شهداء الاقصى ما اسفر عن وقوع عدة اصابات.

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