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بيان حزب الله في ذكرى طوفان الاقصى: هذه العملية البطولية تجلت فيها ارادة المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان والظلم والاحتلال

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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