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حزب الله: ستكون لعملية طوفان الاقصى آثار تاريخية ونتائج استراتيجية على مجمل اوضاع المنطقة الى ان يتحقق العدل بزوال الاحتلال

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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