الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: نؤكد على الحق الكامل للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الاساليب لاستعادة حقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :