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مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يشن غارات على بلدات البازورية وزوطر الشرقية وسجد والخيام

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

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