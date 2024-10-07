الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يستهدف بلدات البازورية وزوطر الشرقية وسجد والخيام

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :