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كتائب القسام: قصفنا عمق الاحتلال مدينة "تل ابيب" برشقة صاروخية ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على جرائم الاحتلال

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

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