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مصادر الاحتلال: رشقات صاروخية اطلقت من قطاع غزة نحو تل ابيب وريشون لتسيون وحولون واسدود

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

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