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مصادر فلسطينية: انباء اولية عن اصابات بعد سقوط صاروخ في "بات يام" قرب تل ابيب

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

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