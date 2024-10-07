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اعلام الاحتلال: ملايين الاسرائيليين في "تل ابيب" الكبرى دخلوا الى الملاجئ عقب اطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية من غزة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

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